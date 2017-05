„Initiative Sorgekultur“ lädt zum Bürgerdialog ein Letzte Aktualisierung: 26. Mai 2017, 13:05 Uhr

Kreis Düren. Die „Initiative Sorgekultur – solidarisch und gerecht sorgen in Stadt und Kreis Düren“ informiert in einem Bürgerdialog am Mittwoch, 31. Mai, ab 18 Uhr in der Marienkirche in Düren über sich und die Angebote.