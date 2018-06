Kreis Düren - Informationen aus erster Hand bei Ausbildungsbörse

Kreis Düren.

Was kommt nach der Schule? Welcher berufliche Weg soll eingeschlagen werden? Antworten auf diese Fragen gab es am Freitag bei der Ausbildungsbörse in der Arena Kreis Düren. Etwa 90 regionale Arbeitnehmer präsentierten sich und ihre Ausbildungsangebote auf der vom Kreis Düren in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit organisierten Messe.