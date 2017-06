Inden.

Viel Streit, wenig Beschlüsse oder Empfehlungen – so lässt sich die jüngste außerordentliche Sitzung des Hauptausschusses vor der wichtigsten Sitzung des Jahres in der Gemeinde Inden zusammenfassen. Am Donnerstag soll der Haushalt 2017 auf der Ratssitzung verabschiedet werden.