Kreis Düren.

Jetzt sind es nur noch zwei. Zwei Absteiger werden am vorletzten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A noch gesucht, nachdem der SC Ederen und Salingia Barmen bereits als künftige B-Ligisten feststehen. Vielleicht gibt ja der neuerliche Spieltag am Pfingstmontag schon vorzeitig darüber Auskunft.