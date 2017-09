Hospizkurs: Beim Sterben begleiten Letzte Aktualisierung: 21. September 2017, 10:28 Uhr

Düren/Jülich. Der Caritasverband für die Region Düren-Jülich bietet über seinen Ambulanten Caritas-Hospizdienst einen weiteren Hospizkurs zur Qualifizierung ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Begleitung von schwer kranken und sterbenden Menschen in Düren an.