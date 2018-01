Franz Müntefering und Herta Däubler-Gmelin kommen nach Düren

In ihrem Jubiläumsjahr bietet die Hospizbewegung Düren-Jülich zahlreiche Veranstaltungen an: Am Freitag, 19. Januar, heißt es von 18 bis 20.30 Uhr im Leopold-Hoesch-Museum „Hospizkultur im Dialog“. Dr. Martin Franke begrüßt unter anderem Bürgermeister Paul Larue (CDU) und Professor Herta Däubler-Gmelin, Schirmherrin des Deutschen Hospiz- und Palliativ-Verbandes.

Ein Benefizkonzert mit dem aus Düren stammenden Pianisten Lars Vogt findet am Samstag, 24. Februar, ab 19 Uhr in der Christuskirche statt. Eintrittskarten für 30 Euro gibt es unter Telefon 02421/393220.

„Hospizkultur ist Sorgekultur“ heißt es am Mittwoch, 11. April, 18 bis 20.30 Uhr, im Kreishaus. Unter anderem konnte Franz Müntefering, SPD-Bundesminister a.D., für diesen Abend gewonnen werden.

Um „Kommunikation mit Angehörigen“ geht es am Mittwoch, 4. Juli, in der Blumenhalle des Jülicher Brückenkopfparks. Der Abend mit Betroffenen und Experten des Hospizverbandes beginnt um 18 Uhr.

Für die Jubiläumsveranstaltung am Samstag, 27. Oktober, 19.30 Uhr, in der Marienkirche konnte die bekannte Kabarettistin Petra Alfonin gewonnen werden. Das Jubiläumsjahr endet mit einem Abend mit Konrad Beikircher am Samstag, 1. Dezember, 19 Uhr, im Pädagogischen Zentrum in der Zitadelle Jülich.

Mehr Infos im Netz.

www.hospizbewegung-dueren.de