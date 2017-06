Inden.

Im Indener Gemeinderat herrschte am Donnerstag ohnehin „dicke Luft“: So wurden nicht allein die den Haushalt betreffenden Beratungspunkte abgesetzt, sondern auch ein neuer aufgenommen, der die am gleichen Tag in unserer Zeitung veröffentlichte Stellungnahme von Bürgermeister Jörn Langefeld aufgriff.