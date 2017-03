Hasselsweiler/Kreis Düren.

Die Kühe im Stall von Familie Theune in Hasselsweiler führen ein bewegtes Leben. Sie sind nämlich nicht angebunden, sondern in einem „Liegeboxenlaufstall“ weitgehend sich selbst überlassen: Fressen, ruhen, wiederkäuen, Kontakt mit Artgenossen oder auch kurz vorbei an einer „Schubbel“-Anlage, wo rotierende Bürsten mal ordentlich das Fell bürsten.