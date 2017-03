Alsdorf/Kreis Düren.

Es zeugt von Ausdauer, Fleiß und Einsatz, sich in seinem Berufsfeld weiterzubilden. Doch dass der Ehrgeiz sich lohnt, haben am Wochenende 222 Jungmeister der Handwerkskammer Aachen erfahren, als ihnen in der Stadthalle Alsdorf vor rund 900 Zuschauern offiziell der Meisterbrief überreicht worden ist.