Zwölf Schiedsrichterbeleidigungen in einer Saison

Die offiziellen Zahlen des Fußballkreises Düren: In der Saison 2007/08 hat es keine Tätlichkeiten zwischen Spielern gegeben, drei gegenüber einem Schiedsrichter. In der Saison 08/09 waren es zwei Tätlichkeiten zwischen Spielern, in der Spielzeit 09/10 fünf, in der Saison 10/11 zwei zwischen Spielern und eine gegenüber einem Schiedsrichter.

In den Spielzeiten 10/11, 11/12 und 12/13 hat es ebenfalls jeweils eine Tätlichkeit gegenüber Schiedsrichtern gegeben, bei den Spielern untereinander zwei, vier und wieder zwei.

In der Saison 13/14 hat es sechs Tätlichkeiten zwischen Fußballern gegeben und keine gegenüber einem Schiedsrichter. In der Spielzeit 14/15 wurde eine Tätlichkeit gegenüber einem anderen Spieler verzeichnet und drei gegenüber Schiedsrichtern. In der Saison 15/16 waren es fünf Vorfälle bei Spielern (einer gegenüber einem Schiedsrichter). In der vergangenen Saison hat es sieben Tätlichkeiten von Spielern untereinander und eine gegenüber einem „Schiri“ gegeben.

Die Zahl der Schiedsrichterbeleidigungen war von der Saison 07/08 bis 15/16 mit einem bis vier Fälle relativ konstant. In der vergangenen Saison gab es zwölf Schiedsrichterbeleidigungen.