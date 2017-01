Kreis Düren.

Die Namen der Beteiligten sind im Folgenden verändert. Trotzdem geht es um Identitäten. Um mehrfache Identitäten, die Asylsuchende in Deutschland möglicherweise haben. 14 hatte der Attentäter von Berlin, Anis Amri, der in Dezember mit einem gekaperten Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt gerast war und zwölf Menschen ermordet hat.