Düren - Erster kleiner Titel für den 1. FC Düren

Freialdenhoven siegt im Elfmeterschießen

Das erste Spiel des Kreis-Champions-Cups im Jugendstadion von Schwarz-Weiß Düren, bei dem jedes Spiel zwei Mal 30 Minuten ging, gewann der 1. FC Düren mit 1:0 gegen Mittelrheinliga-Konkurrent Viktoria Arnoldsweiler. Es war ein ausgeglichenes Spiel, in dem sich die beiden jungen Ligakonkurrenten neutralisierten. So war es nicht verwunderlich, dass Ex-Arnoldsweiler-Spieler Yunus Kocak den Siegtreffer für den FCD mit einem Abstauber in der 37. Minute erzielte.

Das zweite Spiel war weitaus lebendiger: Landesliga-Absteiger SW Düren besiegte Mittelrheinligist Borussia Freialdenhoven mit 3:2. Kapitän Björn Kurth (10.) und Rafal Berlinski (FE/17.) brachten Düren verdient mit 2:0 in Führung. Nach der Pause glichen Mark Szymczewski (35.) und Neuzugang Hussain Alawie (40.) aus. Dennis Gülpen markierte für SW mit einem feinen Heber den Siegtreffer (56.).

Im Elfmeterschießen um Platz drei gewann Borussia Freialdenhoven mit 4:3 gegen Viktoria Arnoldsweiler.