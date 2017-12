Jülich 2014: Zwei Tote, Verursacher blieb unklar

Im Frühjahr 2014 sorgte in Jülich eine hohe Zahl von Lungenentzündungen für Aufsehen. Zwei Menschen starben. Erst Ende September 2014 wurden Legionellen als Verursacher nachgewiesen. Im Verdacht standen Rückkühlwerke in großen Klima- und Kühlanlagen. Die werden seit dem Vorfall in Jülich besonders überwacht. Im Zuge der Ursachenforschung wurde auch der Kraftwerksblock in Weisweiler abgeschaltet. Dort gab es eine erhöhte Belastung des Kühlwassers. Ob das auch der Auslöser für die Infektionswelle in Jülich war, blieb unklar.