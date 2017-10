Kreis Düren.

200 neue Arbeitsplätze in Düren, womöglich 2000 in Aachen. In diesen Tagen häufen sich die Meldungen, wonach die Elektromobilität in der Region einen ordentlichen Aufschwung nimmt. Der Streetscooter wird ab Frühjahr 2018 in Neapco-Hallen im Süden Dürens gebaut.