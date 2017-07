Einbruchserie im Kreis Düren hält Polizei auf Trab

Kreis Düren. Bei gleich fünf Einbrüchen in Düren, Niederzier, Merzenich und Nörvenich ist ein vierstelliger Sachschaden entstanden. Die Taten fanden in der Nacht zu Montag und zu Dienstag statt. Bislang fehle von den Tätern jede Spur, teilte ein Sprecher der Polizei Düren mit. Auch in Aldenhoven wurde zweimal eingebrochen.

Die Einbrecher hatten zwischen 19:30 Uhr am Sonntagabend und 8 Uhr am Montagmorgen eine Garage in der Rölsdorfer Bahnstraße geöffnet. Hier nahmen sie technisches Gerät sowie Sport- und Freizeitausrüstung an sich, bevor sie unerkannt entkamen.

In Huchem-Stammeln gingen die Diebe in der Zeit von Sonntagabend, 18 Uhr, und Montagmittag, 13 Uhr, ein Vereinsheim in der Karolingerstraße an. Mit Gewalt hatten der oder die Täter zunächst ein Fenster aufgehebelt, um die dahinter liegenden Räumlichkeiten zu gelangen. Dann haben sie im Haus jedes Zimmer nach verwertbarem Diebesgut zu durchsucht und schließlich einen Fernseher entwendet.

Zu ähnlicher Zeit verschafften sich Einbrecher ebenfalls Zutritt zu einer Garage in der Oberzierer Straße. Entwendet wurde hier offenbar nichts.

Die Nacht zum Dienstag nutzten Unbekannte, um einen Einbruch in die Merzenicher Gemeindeverwaltung im Valdersweg zu begehen. Ob und was aus dem Rathaus gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Als viertes Objekt hatten Diebe einen Lagerraum in Wissersheim in ihren Fokus genommen. Die Eigentümer des Grundstücks Am Erdbeerhof mussten am Montagmorgen um 7 Uhr feststellen, dass jemand eine Zugangstür aufgebrochen hatte. Hier entwendeten die Täter eine Kabeltrommel und zerstörten auch noch eine technische Einrichtung.

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Die an den Tatorten aufgefundenen Spuren werden derzeit bei der Kriminalpolizei ausgewertet. Gesucht werden nun Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421/949-6425 bei der Polizei Düren zu melden.

Auch in Aldenhoven wurde an zwei Orten eingebrochen. Als erstes wurde ein Einbruch in eine Sporthalle in der Schwanenstraße bekannt. Gegen 6:30 Uhr stellte ein Berechtigter fest, dass in den vergangenen drei Tagen diverse Türen des Objekts aufgehebelt worden waren. Aus dem Gebäudeinneren hatten die Diebe zwei Lautsprecherboxen entwendet.

Keine Stunde später suchten die Kriminalbeamten eine Baustelle in der Niedermerzer Straße auf. Hier hatten die Täter am Wochenende einen Container aufgebrochen und aus diesem Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Ermittelt wird nun wegen Besonders schwerem Fall des Diebstahls. Auch im Zusammenhang mit diesen Taten bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Rufnummer 02421/949-6425 zu melden.