Hilfe für Frauen und Paare seit 18 Jahren

Der Verein „Donum Vitae“ hat sich im Jahr 2000 bundesweit gegründet, nachdem Papst Johannes Paul II, katholischen Beratungsstellen verboten hatte, Beratungsscheine, die für eine Abtreibung erforderlich sind, auszustellen. Der Verein ist staatlich anerkannt, das heißt, er bekommt keine Unterstützung der katholischen Kirche, wohl aber vom Kreis Düren und vom Land NRW.

Das Büro in Düren, Neumühle 6a, ist von montags bis mittwochs sowie freitags von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 13 bis 16.30 Uhr unter 02421/555870 zu erreichen. In Jülich werden in den Räumen an der Bahnhofstraße 13 Beratungen nach Terminvereinbarung (unter der Dürener Rufnummer) angeboten.