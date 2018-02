„Auf einmal bewegt

sich was in Linnich“

Der „politische Aschermittwoch“ mit Fischessen in der Gaststätte „Zum Treffpunkt“ in Tetz ist vom Ursprung her eine Veranstaltung, bei der die Linnicher SPD zurück und nach vorn blickt. Das geschah diesmal aufgrund der bundespolitischen Aktualität leicht verkürzt. Fraktionsvorsitzender Hans-Friedrich Oetjen blickte auf die Maßnahmen in der Kernstadt, die sich als große Baustelle präsentiert: „Wir investieren in Stadtentwicklung, Hallenbau und Schulen zwischen 15 und 30 Millionen Euro. Das ist ein dicker Brocken, das meiste geht einvernehmlich.“ Natürlich lasse sich immer etwas kritisieren, aber „wer 20 Jahre in die Vergangenheit guckt, sieht 20 Jahre Stillstand, und auf einmal bewegt sich was in Linnich“. Hier entstehe – auch wenn es den Namen in Niederzier schon gebe – „etwas Ähnliches wie eine Neue Mitte“.