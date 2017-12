Die Kitas im Kreis Düren brauchen mehr Aushilfen

Der Blick in die Städteregion: Engpässe drohen

Markus Terodde, Dezernent der Städteregion, sagte gegenüber unserer Zeitung: „Der Fachkräftemangel war für mich bisher mehr ein Schlagwort. Aber bei uns schlägt er jetzt voll durch.“ Laut seiner Hochrechnung werden bis zum Jahr 2020 in den zehn Kommunen der Städteregion zwischen 500 und 900 zusätzliche Stellen allein in den Kindertagesstätten besetzt werden müssen. Hinzu kommen Stellen in den Ganztagsschulen. Doch der Arbeitsmarkt ist leer gefegt. Die Städteregion hat daher die Ausbildungskapazität ihrer Berufskollegs erhöht.