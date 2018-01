Die Arbeit der Hospizbewegung näher beleuchten

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Hospizbewegung Düren-Jülich möchte unsere Zeitung die Arbeit der Initiative in einer Serie etwas näher beleuchten. In loser Folge werden wir eigene Themenschwerpunkte setzen und über die Jubiläumsveranstaltung der Hospizbewegung berichten.

Nächster Höhepunkt im Jubiläumsjahr ist ein Benefizkonzert mit dem Dürener Pianisten Lars Vogt am Samstag, 24. Februar, 19 Uhr, in der Dürener Christuskirche. Nähere Informationen bei der Hospizbewegung unter Telefon 02421/393220.

Am Donnerstag, 8. März, findet im Kulturbahnhof in Jülich, Bahnhofstraße 13, ein Informationsabend zum Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung statt. Referent ist Betreuungsrichter Dr. Michael Jüttner. Am Sonntag, 18. März, 15 Uhr, gibt es in der Wohnanlage Sophienhof in Niederzier eine Gedenkfeier für die Verstorbenen.