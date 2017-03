BVB schenkt 100-Jähriger zum Geburtstag ein signiertes Trikot

Niederzier. Gleich das erste Geschenk war für die Hundertjährige ein Volltreffer: Ein ihr gewidmetes Trikot mit den Unterschriften aller Profis schickte Borussia Dortmund in den Sophienhof nach Niederzier.

Dort feierte Katharina Jäger, geborene Netten, die Vollendung des 100. Lebensjahres.

Die Glückwunschschreiben des Bundespräsidenten, der NRW-Ministerpräsidentin und des Landrates, die Bürgermeister Hermann Heuser und Ortsvorsteher Heinz-Josef Wirtz überbrachten, „lese ich in Ruhe wenn der Rummel vorbei ist“, so die Jubilarin. Der Glückwunsch von BVB-Chef Hans-Joachim Watzke nahm die quicklebende Seniorin sofort, wenn auch zunächst etwas ungläubig, zur Kenntnis.

Katharina Jäger wurde in Hambach geboren. Während der Evakuierung in Seelscheidt lernte sie ihren Ehemann Herbert Jäger kennen und zog mit ihm in dessen Heimatstadt Dortmund. Die Eheleute reisten viel. Als der Ehemann 1993 verstarb zog Katharina Jäger wieder nach Hambach zurück. Seit November 2007 bewohnt sie ein Appartement in der Wohnanlage „Sophienhof“.

Ihre vielfältigen Aktivitäten wurden leider durch die Folgen eines Unfalles etwas eingeschränkt. Das Herz der sportlich sehr interessierten Seniorin hängt an dem BVB. Den 1.FC Köln mag sie noch akzeptieren, für den FC Bayern München dagegen hegt sie wenig Sympathie. Als Sophienhof-Leiterin Gerlinde Kremers Geschenk und Glückwünsche der schwarz-gelben BVBler überbrachte, strahlte die Seniorin.