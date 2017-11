Kreis Düren.

Für die Katholiken im Bistum Aachen hält das Superwahljahr 2017 einen dritten Urnengang bereit: Die Ratswahlen in den Gemeinschaften der Gemeinden (GdG) stehen bevor. In elf GdG im Kreis Düren wird am kommenden Wochenende, 11. und 12. November, gewählt.