Kreis Düren - Anmeldeportal für den 12. Indeland-Triathlon ist geöffnet

Kreis Düren. Gerade liegt der 11. Indeland-Triathlon mit einem neuen Teilnehmerrekord von 1717 Athleten zurück, da steht die nächste Ausgabe bereits in den Startlöchern.

Übersicht zum 12. Indeland-Triathlon Volkstriathlon (500 m Schwimmen/20 km Rad/5 km Laufen): 39 Euro (ab 1. Januar 45 Euro). Kurzdistanz (1,5 km Schwimmen/48 km Rad/10 km Laufen): 49 Euro (ab 1. Januar 55 Euro). Mitteldistanz (1,9 km Schwimmen/88 km Rad/20 km Laufen): 89 Euro (ab 1. Januar 99 Euro). Volkstriathlon-Staffel: 45 Euro (ab 1. Januar 50 Euro). Kurzdistanz-Staffel: 59 Euro (ab 1. Januar 65 Euro). Mitteldistanz-Staffel: 99 Euro (ab 1. Januar 109 Euro).

Am 16. Juni 2019 startet bereits zum 12. Mal am Blausteinsee in Eschweiler der sportliche Dreikampf. In erprobter Weise führt die Radstrecke durch die Tagebau-Landschaft und weiter nach Aldenhoven, wo die abschließende Laufstrecke die Sportler zum Ziel im Römerpark führt.

Die Anmeldung zum Indeland-Triathlon 2019 ist ab sofort unter www.indeland-triathlon.de möglich. Wer sich noch bis Jahresende zur Teilnahme entschließt, kann sich einen Frühbucherrabatt sichern. Selbstverständlich zahlen sich die besten Ergebnisse auch 2019 wieder aus. Die Siegerin und der Sieger über die Mitteldistanz erhalten 1800 Euro, der Zweite 1200 Euro und der Dritte 600 Euro. Auch auf der Kurzdistanz gibt es Geldprämien für die Plätze eins bis drei 300, 200 und 100 Euro.