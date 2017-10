Angriff auf Pferde in Linnich: Polizei sucht nach Hinweisen

Kreis Düren. Schwere Schnittverletzung und Schweif abgeschnitten: Zwei Pferde sind am vergangenen Freitag von Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Bereits im September wurde in Linnich auf einer Pferdewiese ein totes Pony mit abgeschnittenem Ohr aufgefunden. Ob es einen Zusammenhang beider Vorfälle gibt, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest.

Mehrere Pferde standen zwischen 19.30 und 23.15 Uhr auf einem Paddock hinter einem landwirtschaftlichen Betrieb in Richtung Kofferen. Als die Tiere zurück in ihre Boxen gebracht werden sollten, wurde bei einem Pferd eine etwa 40 Zentimeter lange Schnittwunde an der linken Hinterhand festgestellt. Einem anderen Pferd wurde ein Teil des Schweifes abgeschnitten.

Die Hintergründe beider Vorfälle sind bislang unklar. Auch woran das Pony verstarb, ist unklar. Bis auf das abgetrennte Ohr wies es keine äußeren Verletzungen auf.

Hinweise auf Personen, die sich in verdächtiger Weise in der Nähe von Pferden aufhalten, oder zu den beiden konkreten Vorfällen nimmt die zuständige Sachbearbeiterin unter der Telefonnummer 02461/627-8617 entgegen. Außerhalb der Geschäftszeiten ist die Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421/949-6425 erreichbar.