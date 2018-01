Jülicher Land - Zwischenstand zur Halbzeit bei den Freihandschützen

Jülicher Land.

Wie in vielen Sportarten so ist auch bei den Luftgewehrschützen des Jülicher Landes „Halbzeit“. Die Vorrunde wurde Mitte Dezember beendet. Von einer Winterpause kann aber keine Rede sein; denn in der zweiten Januar-Woche beginnt die Rückrunde in allen Wettkampfklassen.