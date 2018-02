Kreis Düren - Zwischen Traumjob und Balanceakt in Jülich

Für 2018 werden 2300 junge Leute gesucht

2300 junge Menschen sucht die Polizei in NRW derzeit jedes Jahr als Neueinsteiger. Die Bewerbungsphase für den Ausbildungsstart zum 1. September 2018 ist abgeschlossen. Am 1. Juni beginnt die Bewerbungsphase für einen Ausbildungsbeginn im Jahr 2019. Alle Informationen zum Ausbildungsberuf Polizei gibt es im Internet unter www.genau-mein-fall.de.

Zudem können sich Interessierte bei der Einstellungsberaterin der Kreispolizeibehörde Düren, Marina Sonntag, informieren. Mail-Kontakt: Polizeiberuf.Dueren@polizei.nrw.de, Telefon 02421/949-3333.

Die Kreispolizeibehörde ist eine sogenannte Praktikumsbehörde, bei der die sogenannten Kommissaranwärter die Praxisabschnitte ihrer Ausbildung absolvieren. Weitere Praxis-Bausteine wie Waffenkunde, Selbstverteidigung oder das Erproben von Ernstfällen in Rollenspielen absolvieren die Kommissaranwärter aus der Region beim Ausbildungsinstitut in Brühl.

Der theoretische Teil der Ausbildung zum Kommissar findet an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Köln statt. Studienziel ist ein Bachelor-Abschluss. Absolvieren die Anwärter die duale Ausbildung erfolgreich, werden sie nach drei jahren in den Dienstgrad eines Kommissars befördert und treten als Beamte auf Lebenszeit in den Polizeidienst ein.

Sowohl für die Ausbildung als auch bei der Zuteilung zur ersten Dienststelle können die Bewerber beziehungsweise Jung-Kommissare drei Wünsche angeben, was den Ort angeht. Aktuell gibt es bei der Kreispolizeibehörde 73 Anwärter. Für jeden eingestellten Anwärter ist nach erfolgreicher Ausbildung eine Stelle vorgesehen. Die Jung-Kommissare werden je nach Bedarf auf die Dienststellen verteilt. 2017 haben acht Jung-Kommissare ihren Dienst im Kreis aufgenommen.