Zwei Tischtennis-Teams peilen den Wiederaufstieg an

Jülich. Nach zwei Meisterschaften und drei Vizetiteln in der Herbstrunde war den Verantwortlichen des TTC Indeland Jülich klar, dass diese Erfolge in höheren Ligen nicht zu wiederholen sind. So müssen nach der Frühjahrsrunde die 3. Jungen und die 2. Schüler den Gang auf die Kreisebene antreten.

Im achten Jahr in der höchsten deutschen Spielklasse erreichten die 1. Jungen-Mannschaft die Vizemeisterschaft. Lange gestaltete sie das Rennen um die Meisterschaft offen, aber mit dem 7:7 in der Rückrunde gegen Meister 1. FC Köln war das Erreichen der Spitzenposition nicht mehr möglich. So musste die Truppe im Viertelfinale der westdeutschen Meisterschaft beim Favoriten Borussia Düsseldorf antreten und schied mit einer 1:6-Niederlage aus.

Aber zum sechsten Mal in Folge bahuptete sich eine Jungenmannschaft des TTC, in diesem Jahr mit Jan Broda, Tobias Amtenbrink (12:8-Bilanz), Yannick Scholven (5:2), Muhammed Akar (13:6), Niklas Schnitzler (9:3), Lukas Elbern (6:1) und Leander Pieters (3:1), in der Spitze der NRW-Liga.

Nach dem Aufstieg im Dezember etablierte sich die 2. Jungenmannschaft in der Bezirksliga mit dem 6. Platz im Mittelfeld der Liga. Mit drei Siegen und einem Remis gegen die nachrangigen Teams haben sich Lukas Elbern (8:0), Moritz Beume (14:7), Adrian Ziemer, Marcel Mundt und Alissa Cremer ein weiteres Jahr in der zweithöchsten Jugendklasse gesichert.

Nur ein Sieg aus acht Spielen war für die 3. Jungen zu wenig, um als Aufsteiger die Bezirksklasse zu halten. Lediglich das Spiel gegen den Burtscheider TV wurde mit 8:2 gewonnen. Der Sprung in die höhere Liga war für Justus Schöning, Jan Ackermann, Max de Haan und Thorsten Bergk nach der ungeschlagenen Meisterschaft in der Kreisliga noch eine Nummer zu groß. So starten sie nach den Sommerferien wieder auf Kreisebene.

Als Vizemeister 2016 bei den Schülern ermöglichte der Bezirk Mittelrhein den 1. Schülern, ab Januar in der Jungen-Bezirksklasse zu starten. Als Tabellendritter hat das Team das Vertrauen der Vereinsverantwortlichen und des Bezirks zurückgezahlt. David Wirtz (11:8), Lutz Sommer (14:7), Sandro von Ameln (10:9) und Yun-Qi Fang (9:7) wollen in der älteren Klasse die Leistung in der kommenden Spielzeit bestätigen.

Ohne einen Punkt tritt die 2. Schüler direkt wieder den Gang in die Kreisliga an. So dominant die Truppe zum Jahreswechsel noch Meisterschaft und Aufstieg errang, so unterlegen waren sie auf Bezirksebene. Nils Terhardt, Clemens Schöning, Dominik Scholven, Güngör Önal, Leon Wiesen und Paul Kulig werden versuchen, in der kommenden Saison wieder durchzustarten, um einen erneuten Aufstieg zu realisieren.