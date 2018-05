Barmen - Zwei, bei denen Gemeinschaft groß geschrieben wird

Barmen.

Im Jahre 1956 besuchte der junge Patterner Schützenbruder Theo Mertens das Schützenfest in Barmen. Dort in der Schützenhalle lernte er Maria Meurer kennen und lieben. Beiden war sofort klar, dass sie füreinander bestimmt waren. Am Dienstag feiern die Eheleute das seltene Fest der Diamantenen Hochzeit.