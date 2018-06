Barmen - Zertifikatsübergabe der Junior-Ingenieur-Akademie

Barmen. Bereits zum vierten Mal fand jüngst das Schülercamp der Junior-Ingenieur-Akademie im Science College Overbach statt. Das Schülercamp stellt stets den Abschluss einer zweijährigen Ausbildung im Rahmen der Junior-Ingenieur-Akademie dar, die an den beteiligten Schulen angeboten wird.

In diesem Jahr nahmen fünf Schulen an dieser Veranstaltung teil. Neben dem Gymnasium Haus Overbach waren das Städtische Gymnasium Eschweiler, das Einhard-Gymnasium Aachen, die Maria Montessori Gesamtschule Aachen und die CJD Christophorusschule aus Königswinter beteiligt. Im Rahmen der zweitägigen Camps stellten die 66 Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig die Ergebnisse ihrer zweijährigen Arbeit in der Junior-Ingenieur-Akademie vor.

Die Schwerpunkte lagen in diesem Jahr in den Bereichen Metallverarbeitung, CAD-Technik und 3D-Druck, Medizintechnik, Steuerungstechnik, Robotik und der Arduino-Programmierung mit einem Low-Cost-Equipment. Darüber hinaus gab es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch ein gemeinsames Sportprogramm und viele weitere Möglichkeiten zum Kennenlernen und zur Kommunikation.

Festlicher Höhepunkt der Veranstaltung war die Überreichung der Zertifikate an die JIA-Absolventinnen und Absolventen durch Andrea Weinkopf von der „Deutsche Telekom Stiftung“.

Vorher stellte Professor Dr. Marco Schuba von der FH Aachen mit seinem Vortrag „Digitale Zukunft und Cybersicherheit“ die scheinbare Sicherheit des Internets infrage und versetzte mit seiner Vorstellung einfacher Möglichkeiten des Ausspionierens das Auditorium in Erstaunen. Für den musikalischen Rahmen sorgte zu Beginn und am Ende das Schülerduo Jeanne Jansen (Gesang) und Robin Schroiff (Gitarre) vom Städtischen Gymnasium Eschweiler.