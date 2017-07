Jülich.

Die Begeisterung im Jülicher Land bei der Tour-de-France-Etappe am Sonntag war enorm. Zehntausende Menschen säumten die Strecke und veranstalteten vom Vormittag bis zum Eintreffen der besten Radsportler der Welt ein gigantisches Volksfest, das am frühen Abend mit dem Sprintsieg des deutschen Zeitfahrweltmeisters Marcel Kittel in Lüttich zu Ende ging.