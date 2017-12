Familienzusammenführung der Wölfe im Brückenkopf-Park

Familienplanung im Brückenkopf-Zoo

Bei den Wölfen ist der Nachwuchs bisher nur in den Köpfen der Pfleger ein Thema. Wenigstens eineinhalb Jahre werden bis dahin vergehen. Die Kinderstube ist aber schon bereitet. Das Gehege wurde von 1300 auf 6500 Quadratmeter erweitert. Der Brückenkopf-Verein hat 40.000 der 53.000 Euro Kosten übernommen. Die Zäune sind drei Meter hoch und einen Meter tief in den Boden versenkt. Das Gehege enthält eine Wolfshöhle, in der der Nachwuchs zur Welt kommen könnte.

Apropos Nachwuchs: Am Dienstag sind zwei Zwergziegen zur Welt gekommen. Und bei den Kängurus haben die Pfleger wieder Bewegung in den Beuteln festgestellt.