Jülich.

Einer der weltweit veranstalteten Vorentscheide zur Teilnahme an der „Falling Walls Conference“ am 9. November in Berlin fand im Forschungszentrum Jülich statt. Unter dem Motto „Great Minds, 3 Minutes, 1 Day“ hatten 15 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (davon vier aus dem Forschungszentrum) jeweils drei Minuten Zeit, um ihre bahnbrechenden Ideen anschaulich zu vermitteln.