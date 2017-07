Wieder gibt es Kunst aus zweiter Hand

Rödingen. Die Galerie Alte Weberei Rödingen, Agricolastraße 12, lädt ein zur 4. Wohltätigkeitsveranstaltung „Kunst aus zweiter Hand“, die am 15. Juli um 14 Uhr eröffnet wird.

Zahlreiche Bilder, vom Ölgemälde im Goldrahmen über Aquarelle, Radierungen, Lithographien und Siebdrucken hängen nun an den Wänden oder stapeln sich in Kisten und warten auf ein Comeback bei neuen BesitzerInnen. Viele stammen von bekannten Künstlerinnen und Künstlern der letzten sechs Jahrzehnte.

Presseberichte über Leben und Werk der Malerinnen und Maler liegen in Mappen gesammelt aus, allerdings nur dann, wenn die Signatur zu entziffern war. Bei unleserlichen Signaturen ist der Forschergeist der Besucher und Besucherinnen gefrag.

Bis auf sehr wenige Ausnahmen kosten die Bilder zwischen drei und 20 Euro, Preis immer verhandelbar. Neben Bildern gibt es, gespendet von einem auf vielen Gebieten interessierten Vielleser, Gedrucktes jeder Art: zahlreiche ältere Jahrgänge von Art, Antike Welt, architectura, Geo oder Merian, außerdem Bildbände und Hunderte von Bücher berühmter oder bekannter AutorInnen.

Jeder ist herzlich eingeladen, geruhsam und gemütlich in unseren Schätzen zu graben, sich gruselnd in Krimis zu vertiefen, an Ferienlektüre zu schnuppern, in Kochbüchern zu schmökern, Bildbände zu betrachten und etwas für sich zu finden. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Verein „Frauen helfen Frauen“ Jülich zugute.

Die Ausstellung ist geöffnet am 15., 16., 22. und 23. Juli von 14 Uhr bis 19 Uhr.