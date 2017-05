Wenige Wochen nach Auswanderung: Jülicher stirbt bei Unfall in Thailand Letzte Aktualisierung: 22. Mai 2017, 12:55 Uhr

Jülich. Sie verbreitete sich wie ein Lauffeuer beim Stadtfest in Jülich, ebenso auch in den Sozialen Netzwerken: die Nachricht vom Unfalltod des 48-jährigen Jülichers B. Der war am Samstag auf einer Bergstrecke in Thailand, die als besonders gefährlich gilt, mit seinem Motorrad verunglückt.