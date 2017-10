Jülich.

Ein erstklassiges Doppelkonzert quer durch die Musikkulturen am „bundesweiten Tag des Flüchtlings“ im Rahmen der „interkulturellen Woche“ feierte Premiere im Kulturbahnhof, zudem unter neuem Vorsitz des veranstaltenden Vereins „Kultur ohne Grenzen“. Vorsitzende Dr. Nicole Hilbrandt weilte in New York, so begrüßten Stellvertreterin Karin Stracke und Schatzmeister Hartmut Capellmann das Publikum.