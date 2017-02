Jülich.

Wer etwas verkaufen will, der beginnt ein Gespräch nicht so, wie Peter Kalkert es gerne macht. „Wir sind wahrscheinlich die unbekannteste Firma in Jülich“, sagt der Gründer von Kima Echtzeittechnik aus Welldorf. Kalkert ist schlicht nicht darauf angewiesen, in Jülich bekannt zu sein.