„Weihnachten im Schuhkarton“: Nordapotheke verzeichnet Zunahme

Jülich. „Mehr als ein Glücksmoment“ ist die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ überschrieben, die Teil der weltweit größten Geschenkaktion für Kinder in Not ist. Seit 1993 wurden weltweit bereits über 146 Millionen Kinder in rund 150 Ländern erreicht, die mit Erhalt des mit Geschenken gefüllten Schuhkartons die Weihnachtsbotschaft der Liebe für sich entdecken durften.

Inhalt der mit Weihnachtspapier beklebten Päckchen sind Kuscheltiere und Spielzeug, Kleidung wie Mütze, Schal oder Handschuhe, Hygieneartikel, Schulmaterial und Süßigkeiten, versehen mit persönlichen Grüßen.

Die Kartons aus dem deutschsprachigen Raum werden zielgerichtet von Kirchengemeinden im Rahmen ihrer Weihnachtsfeiern in Bulgarien, Litauen, Mongolei, Montenegro, Polen, Republik Moldau, Rumänien, Serbien, Slowakei, Ukraine und Weißrundland verteilt. Zum 18. Mal beteiligte sich der Kreis Düren an der Aktion.

20 Pakete

Barbara Hoschützky, Inhaberin der Nordapotheke in Jülich, betreibt seit drei bis vier Jahren eine der Sammelstellen. Die Aktion ist eine von mehreren, die sie „aus sozialem Engagement“ unterstützt. Im laufenden Jahr freut sie sich über „extrem viele“, nämlich 20 festlich verpackte Schuhkartons. „Im letzten Jahr waren es nur vier oder fünf“, sagt sie.

Weitere Abgabestellen im Nordkreis waren die Apotheke am Alten Turm, die Marien- und die Martinusapotheke in Aldenhoven, die Nord-Apotheke, Rur- und Schlossplatzapotheke in Jülich. Ferner beteiligten „Blumen Oellers“ in Hasselsweiler, Hilde Keuthmann in Glimbach und Gabi Altenweg in Inden an der Aktion.

Wer den Abgabeschluss verpasst hat, kann noch bis zum 30. November online einen Schuhkarton auf die Reise schicken. Die Päckchen werden von ehrenamtlichen Mitarbeitern in der „Weihnachtswerkstatt“ in Berlin gepackt. Die Adresse lautet: https://www.geschenke-der-hoffnung.org/mitmachen/weihnachten-im-schuhkarton/.