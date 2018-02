Jülich - Weiberfastnacht glasfrei in der Jülicher Innenstadt

Weiberfastnacht glasfrei in der Jülicher Innenstadt Letzte Aktualisierung: 6. Februar 2018, 15:53 Uhr

Jülich. Zum neunten Mal seit 2010 herrscht an Weiberfastnacht am Donnerstag in Teilen der Jülicher Innenstadt ein Glasverbot. Die Erfahrungen in der Zeit davor waren entsprechend.