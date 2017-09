Wegen Mängeln wird die Bahnbrücke über der Kirchgracht abgerissen Letzte Aktualisierung: 18. September 2017, 16:24 Uhr

Jülich/Barmen. Die Bahnbrücke über der Kirchgracht in Barmen wird in den Herbstferien abgerissen. Darüber informierte die Stadtverwaltung am Donnerstag im Ausschuss für Planung, Umwelt, Bauen. Ursache sind Bauwerksmängel, die eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit auf der überführten Straße darstellen könnten.