Jülich.

Vielleicht wäre Goethe heute Kernphysiker. Universalgenie war er ja in jedem Fall. Er hat seinen berühmtesten Charakter etwas sagen lassen, was heute sozusagen das Motto der Kernphysik ist. „Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält“, sagt Faust zu Beginn der gleichnamigen Tragödie erster Teil.