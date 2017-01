Welldorf-Güsten.

„Der Weg ist das Ziel“ – unter diesem Motto schnürte die Wandergruppe des Sportvereins Grün-Weiß Welldorf-Güsten 35 Jahre lang die Wanderschuhe. Es war an einem Samstag, am 24. April 1982, als sich 30 Interessierte am Sportplatz trafen und zur ersten Wanderung aufbrachen.