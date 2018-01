Lucherberg.

Im Rahmen des Winterprogramms präsentierte der Geschichtsverein der Gemeinde Inden einen Vortrag von und mit Peter Dinninghoff. Dessen Inhalte passten sich gut an die Räume des Ortsgeschichtlichen Museums in Lucherberg an. Die Geschichte der deutschen Sprache wurde hier von dem pensionierten Polizeibeamten informativ und dabei äußerst unterhaltsam dargestellt.