Vorsicht, K.o.-Tropfen! Beratungsstelle informiert

Jülich. Die Beratungsstelle für Frauen und Mädchen rät zu erhöhter Wachsamkeit mit Blick auf K.o.-Tropfen. Sie wird auf der Jugendschutzveranstaltung „Weiberfastnachtsdisco“ auf dem Schlossplatz in Jülich am 23. Februar ab 12.12 Uhr mit einer Mitarbeiterin vor Ort sein.

Im Rotkreuz-Zelt werden Mädchen bei allgemeinen Fragen, in Fällen von Belästigungen sowie sexuellen Übergriffen beraten und begleitet, wie die Einrichtung informiert. Bei diesen Tropfen handele es sich in der Regel um flüssige farb- und geruchsneutrale Substanzen, die in die offenen Getränke der Opfer gemischt werden. Sie wirken schlagartig und führten je nach Dosis zu Enthemmung, Bewusstlosigkeit, Gedächtnislücken bis hin zum Herzstillstand. Ziel der Täter sei es, die Betroffenen willenlos zu machen, um sie auszurauben oder Sexualstraftaten zu begehen.

Die Jülicher Beratungsstelle nennt folgende Verhaltenstipps:

„Lass dein Getränk NIE unbeobachtet!“

„Zusammen kommen, zusammen feiern, zusammen gehen!“

„Achtet aufeinander und vereinbart Regeln“

„Überlege dir sehr gut, von wem du Getränke annimmst“

„Trinke am besten aus Flaschen, denn die kannst du mit einem Daumen auf der Öffnung schützen“

„Wenn du dich unwohl fühlst oder dir schlecht wird, zögere nicht: Sprich Freunde/Freundinnen oder Personal an und bleib in der Nähe“

„Im Zweifelsfall rufe den Notarzt oder die Polizei“

Schnelles Handeln sei wichtig, da K.o.-Tropfen nur wenige Stunden nach der Aufnahme nachweisbar sind.