Jülich - Von Illusion und Wirklichkeit: Literaturseminar zu Don Quijote

Jülich. Die Evangelische Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Jülich bietet ein Literaturseminar zum weltberühmten Roman „Don Quijote de la Mancha“ mit der Romanistin Evita Brehm an.

Seit 400 Jahren behauptet sich ein fahrender Ritter in der Weltliteratur, der eigentlich gar keiner ist: Don Quijote de la Mancha, der Ritter von der traurigen Gestalt, besteht Abenteuer, wo es nichts zu bestehen gibt. Der Held des Romans ist ein dem Ritterroman verfallener Leser, der nicht mehr zwischen Dichtung und Wahrheit unterscheiden kann. So hält er sich für einen stolzen Ritter, dem das Schicksal ein kühnes Abenteuer nach dem anderen auferlegt. Er steigt in eine rostige Rüstung, bastelt sich einen Helm und klettert auf sein klappriges Pferd, die berühmte Rosinante. Er hält Windmühlen für Giganten, Hammelherden für feindliche Armeen, Weinschläuche für Riesen, Herbergen für Schlösser und ein einfaches Bauernmädchen für seine vornehme Herrin. Der „Kampf gegen Windmühlenflügel“ ist längst zum Sprichwort geworden.

Treu an der Seite von Don Quijote reitet der nur scheinbar naive Knappe Sancho Panza und versucht, seinen Herrn vor schlimmerem Unheil zu bewahren. Das ungleiche Gespann erlebt eine Reihe von grotesken Abenteuern, die Quijote passend für seine gedachte Parallelwelt interpretiert. Wer sich einmal in dieses Werk vertiefen wollte, hat mit der Kennerin spanischer Literatur und Kultur Evita Brehm, eine ideale Möglichkeit. Es wird um Anmeldung gebeten, da die Teilnehmerzahl aufgrund der Raumgröße begrenzt ist. Die Seminarreihe beginnt am Donnerstag, 7. Juni, und wird am 14. und 21. Juni fortgesetzt, jeweils von 17 bis 19.15 Uhr. Anmeldungen unter Telefon 02461/99660 bzw. E-Mail an: eeb@kkrjuelich.de.