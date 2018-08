Jülich/Niederzier - Von den Verursachern der Parkschäden keine Spur

Jülich/Niederzier. Am vergangenen Freitag (3. August) musste eine Autofahrerin aus Jülich einen Schaden an ihrem Fahrzeug feststellen. Ähnlich erging es einem Mann aus Niederzier, dessen Wagen am Samstag (4. August) beschädigt wurde. In beiden Fällen sucht die Polizei nun nach den Verursachern.

Eine 67 Jahre alte Jülicherin hatte ihren Wagen, einen weißen Ford Fiesta, am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz der Netto-Filiale an der Großen Rurstraße in Jülich geparkt. Vermutlich in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr muss ein anderes Fahrzeug das parkende Auto beschädigt haben, denn bei ihrer Ankunft zu Hause bemerkte die 67-Jährige einen deutlich sichtbaren Schaden an Stoßstange und Kotflügel vorne rechts. Die Höhe des Schadens wird auf mindestens 1500 Euro geschätzt.

Da sich die Seniorin sicher ist, während ihrer Fahrt selbst keinen Unfall verursacht zu haben, bleibt nun die Suche nach Zeugen, die ein Unfallgeschehen auf dem besagten Parkplatz in der Jülicher Innenstadt wahrgenommen haben.

Parkplatz „Neu Mitte“

Einen Tag später brachte laut Polizeibericht auch ein 56-Jähriger aus Niederzier eine Verkehrsunfallflucht zur Anzeige. Er hatte am Samstagvormittag gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz „Neue Mitte“ in Niederzier geparkt. Kurze Zeit später wurde er auf frische Beschädigungen an der vorderen Stoßstange seines grauen Toyota Yaris aufmerksam, die von einem bislang unbekannten Fahrzeug verursacht worden sein müssen. Auf schätzungsweise 1000 Euro beläuft sich die Schadenssumme in diesem Fall, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.

Hinweise auf die Unfall verursachenden Fahrzeuge sowie deren Insassen nimmt der zuständige Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats in Jülich unter der Telefonnummer 02421/949-5233 entgegen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle der Polizei unter Tel. 02421/949-6425 jederzeit zu erreichen.