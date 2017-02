Jülich.

Zum 20. Mal in Folge bebte die Bühne im voll besetzten PZ des Gymnasiums Zitadelle. Zweieinhalb Stunden lang kam das Publikum in den Genuss von 31 ausdrucksstarken Choreographien, in denen fliegende Haare, kreisende Hüften und schwingende Beine zu schneller und feuriger Musik einprägsame Elemente waren.