Jülich - Vogelstimmenexkursion: Weibchen, die auf gute Sänger fliegen

Jülich. „Amsel, Drossel, Fink und Star, alle Vögel sind schon da“, so heißt es in einem fröhlichen Kinderreim. Es sind in der Tat schon viele der kleinen beflügelten Sänger aus ihren Winterquartieren „heimgekommen“, jedoch bei weitem noch nicht alle.

Die nächste Ausgabe der Exkursion „Vogelstimmenexkursion“ am Barmener Rurdriesch, Teil 2. Am 5. Mai, 8:30 Uhr. Veranstalter NABU, Leitung Dr. Heribert Schwarthoff. Treffpunkt wird bei Anmeldung unter Telefon 01795454870 bekannt gegeben.

Genau aus diesem Grund wurde die erste „Vogelstimmenexkursion“ des Jahres vom Dr. Heribert Schwarthoff und dem Naturschutzbund Deutschland Kreisverband Düren für den April geplant. Auch die gewählte Uhrzeit spielte eine Rolle. Einige der Zugvogelarten kommen erst im Mai aus dem Süden zurück und die Frühaufsteher unter den Vögeln verstummen bereits morgens um 8.30 Uhr. Das Datum und die Zeit waren ein Zugeständnis an die in der Vogelkunde weniger erfahrenen Teilnehmer. „Es wäre sonst zu viel zu hören da“, erklärte der 1. Vorsitzende des NABU, Achim Schumacher. Das Abenteuer „Vogelstimmen“ fand im Naturschutzgebiet am Barmener Rurdriesch statt.

Die Kohlmeise war zuerst zu hören. Diesen kleinen Vogel findet man hoch in den Bäumen das ganze Jahr über auch in den Gärten und Parks. Mit einem illustrierten Buch ausgestattet präsentierte Schwarthoff Bilder der kleinen Sänger, die zwar deutlich zu hören, jedoch nicht einfach zu sehen waren.

So auch die Mönchsgrasmücke. Seit knapp einem Monat ist der Zugvogel wieder im Pappeldriesch-Gebiet aktiv. Erst im Spätsommer zieht er gen Süden bis nach Afrika. Es ist einer der wenigen Singvögel, bei dem man Männchen und Weibchen äußerlich gut unterscheiden kann. Eine schwarze Kopfplatte ziert das Männchen, die braunrötliche zeichnet das Weibchen aus. Für Schwarthoff persönlich ist dieser Vogel der „schönste Sänger. Die Strophe fängt ein wenig rau, ein bisschen gequetscht an und wird im Verlauf immer kristallener und heller“.

Wie bestellt meldete sich eine Mönchsgrasmücke. Zu der „da drüben fliegenden“ Krähe erläutert er, dass diese ein für den Pappeldriesch typischer Brutvogel sei. Alle Rabenvögel wie Elstern, Eichelhähern und Krähen lebten früher in den freien Flächen. Zwei Umstände führten zum Einzug in die Siedlungen. Es gibt immer weniger Bäume, somit kaum Brutmöglichkeiten und zudem dürfen diese Vogelarten gejagt werden. „Dass in den Siedlungen nicht geschossen wird, haben diese klugen Vögel schnell bemerkt und haben sich aus der offenen Landschaft schnell in die Städte und Dörfer verzogen“, sagt Schwarthoff.

Waldexpedition

Die meisten Teilnehmer konnten zu Beginn der Waldexpedition lediglich das Geschnatter der Gänse eindeutig zuordnen. Unter der kundigen Anleitung erkannten sie bald den Gesang einer Singdrossel. Dieser kleine Vogel singt als einziger in meist mehrsilbigen, voneinander getrennten Passagen. Ein bestimmtes Motiv wird mehrmals wiederholt, worauf ein Wechsel auf ein anderes Motiv folgt, das wiederum mehrmals wiederholt wird. Ohne diese Kenntnis könnte man diesen kleinen Solo-Sänger für eine ganze Singgruppe halten.

Für ein etwas geübteres Ohr ist der Ruf des Buchfinken ebenfalls leicht zu identifizieren. Seine Töne sind energisch, kräftig und schmetternd. Auch der winzige Zilpzalp ist schon wieder im Pappeldriesch angekommen. Im Weidenlaub versteckt, ließ er sich zwar nicht erblicken, war jedoch leise zu hören. Seinem typischen Ruf hat er seinen Namen zu verdanken.

Schwarthoff erklärte, warum Vögel überhaupt singen. Und zwar nicht aus purem Vergnügen. „Dieser Buntspecht hört das Lachen des Grünspechts in der Nähe und reagiert.“ Es heißt „bis hier ist mein Gebiet, du hast hier nichts zu suchen“. Der zweite Grund des Vogelgesangs ist die Werbung um das Weibchen. „Ich bin der schönste von allen, komm zu mir“, könnte hier laut Heribert Schwarthoff die Deutung lauten, denn „die besten Sänger mit der schönsten Melodie bekommen die kräftigsten Weibchen“. In der Regel bleibt bei den Singvögeln diese Audiokommunikation den Männchen vorbehalten. Es gibt allerdings einzelne Arten, wie die Mönchsgrasmücke, bei denen manche Weibchen singen.

All diese inhaltvollen Gesänge ermöglicht ein unabhängiges Lautbildungsorgan, die sogenannte Syrinx, auch Stimmkopf genannt. Die „Sprache“ der Vögel ist nicht nur von Art zu Art unterschiedlich. Auch unter gleichartigen Populationen entwickeln sich Dialekte. Es sind durchaus ortsgebundene Unterschiede zu beobachten. Gerne werden auch Imitationen anderer Vögel eingefügt.

Erstaunlichste Geräusche

Eine ernsthafte Konkurrenz für die exotischen Papageien gibt mit seiner Imitationsbegabung der Star ab. Er ist der „häufigste Vogel der Welt“ und in Deutschland Vogel des Jahres 2018. „Mit seiner Stimme kann er die erstaunlichsten Geräusche erzeugen“, erzählt Schwarthoff. Er kann die ganze Kulisse eines Bauernhofes nachahmen. In seinem Ruf hört man dann das Rasseln der Kuhketten, das Quietschen einer Tür, den Rasenmäher und sogar die menschlichen Stimmen im Hintergrund. Mit einer lauten, langen und kräftigen Strophe präsentierte sich der winzige Zaunkönig mit dem immer hochaufgestellten Schwanz. Seine Bemühungen quittierte der Ornithologe mit „Der Kleine mit der großen Klappe“.

Ein besonderes Erlebnis brachte die Beobachtung der Wasservögel am Barmener See. Der ist ein wichtiges Biotop für viele bedrohte Vogelarten im Jülicher Raum. Das von Achim Schumacher mitgebrachte Spektiv ermöglichte einen Blick auf die Graureiherkolonie auf der Insel. So waren die hoch in den Bäumen meisterlich konstruierten Nester mit den bereits brütenden Weibchen bestens zu betrachten.

Die balzenden Haubentaucher und Zwergtaucher führten ihr graziles Wassertheater vor dem Objektiv auf. Während die Nilgänse, Graugänse, Stockenten und Höckerschwäne noch tüchtig mit dem Werben oder dem Nestbau beschäftigt waren, gibt es bei den Kanadagänsen bereits flauschigen Nachwuchs. Mit lautem Schnattern, panischen Flügelschlägen und Angstrufen endete plötzlich die Naturidylle. Zwei nicht angeleinte Hunde sprangen in den See. Eine ähnliche Situation beobachtete Heribert Schwarthoff schon einmal. Das Weibchen mit den Gänseküken versuchte zu entkommen, während der Ganter sich vor dem Hund stellte und ihn angriff.

Der Schäferhund sei jaulend abgezogen. „Solch ein glückliches Ende für die Gänse gibt es nicht immer“, sagte er und „es ist enorm wichtig, dass die Hunde, vor allem in der Brutzeit und in einem Naturgebiet, an der Leine geführt werden“. Ein sehr glückliches Ende der Exkursion bescherte allen die Nachtigall. Eigentlich erst im Mai deutlich am Barmener Driesch zu hören, entschied sie sich just an diesem Tag, ihren sagenhaften Ruf verlauten zu lassen. Es war eindeutig, mit Shakespeares Worten, „die Nachtigall, und nicht die Lerche“.