„VielTier“: Kunstvoller Dreiklang von Wort, Malerei und Fotografie

Jülich. Ein Jahr mit einem ausgefüllten Veranstaltungskalender und vielen Aktivitäten geht für den Kunstverein Jülich zu Ende. Für die letzte Ausstellung 2017 sollte es dann noch einmal etwas Besonderes sein, und deshalb hatte man gleich eine Künstlergruppe eingeladen.

„VielTier“ nennen sich Jörg Erbar, Katia Franke und Mona Dia, die sich für diese Ausstellung zusammengeschlossen haben und auch weiterhin als „VielTier“ aktiv sein wollen, denn sie sehen den Menschen in erster Linie als Säugetier.

„VielTier“ bedeutet für sie aber auch, offen zu sein für Neues und für andere, denn sie sind beweglich und loten das Leben nach allen Seiten aus. Sie stehen für ein tolerantes Miteinander, in dem jeder seine Ideen verwirklichen kann. Und so wird es auch bei dieser Ausstellung „Räume – Stille – Leere“ gehandhabt, in der jeder der drei Akteure seine Talente einbringt und umsetzt, und dennoch wurde ein harmonisches Ganzes daraus.

Katia Franke ist als Radiomoderatorin die „Wortfrau“. Sie liefert die Texte, die sich thematisch um die gezeigten Bilder ranken und die das Leben der drei Künstler, ihre Empfindungen und Gedanken widerspiegeln. „Räume“ erforscht Jörg Erbar, und als Architekt gelangt er in diese Räume, die vom Menschen verlassen, aber ihre Spuren noch allgegenwärtig sind.

Diese Spuren hält er mit seiner Kamera fest. Aus dieser Suche nach Räumen entwickelte sich dann auch gleich ein gemeinsames Projekt. „Frauen in Dooren“ hat er seine Serie betitelt, die ihn mit seinen beiden Mitstreiterinnen zu den leerstehenden Kasernen nach Vogelsang führte. Mona Dia beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Malerei, lebte und arbeitete lange Zeit in München, ist wieder in die Region zurückgekehrt und lebt nun in der Eifel.

In ihren meist recht großformatigen Bildern mit zurückgenommener Farbgestaltung setzt sie sich mit dem Menschen und der Natur auseinander, den Fehlern und den Folgen, die sie mit sich bringen. „Der Mensch“, so sagt sie, „lebt nicht mehr mit der Natur“, und diese Diskrepanz versucht sie wiederzugeben. Es sind dennoch ruhige Bilder mit dezenten Farben.

„Es sind Rätselbilder. Lösen Sie sie für sich. Es lohnt sich, näher zu verweilen und sie zu erkunden“, riet Michael Küpper, der die Gäste zur Vernissage im Jülicher Hexenturm im Namen des Kunstvereins begrüßte.

Die Ausstellung ist bis zum 12. November zu den gewohnten Öffnungszeiten zu sehen. Kr.