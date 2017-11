Zum Abschied eine „Kleine-Hände“-Torte

Renate Hövelmann übernahm als Ehrenvorsitzende die Wahl zur Vorsitzenden. Mit einstimmigem Votum der Mitglieder geht Dorothée Schenk in die dritte Amtszeit. Verzichten muss sie auf Gisela Urban, die nicht mehr für den Posten der Stellvertreterin kandidierte.

Warme Worte fand Dorothée Schenk für die scheidende Vize, die seit acht Jahren den Posten bekleidete: Im Ehrenamt sei Gisela Urban immer eine der Ersten, die im Einsatz gewesen sei – nur in der ersten Reihe würde sie nicht gerne stehen. Unzählige Stunden habe sie für die „Kleinen Hände“ eingebracht: Morgens klingelte schon mal vor 9 Uhr das Telefon, am Wochenende überbrachte sie Notgroschen, wenn Familien feststellten, dass Geldbeutel und Kühlschrank leer waren, telefonierte mit Ämtern und den Stadtwerken und seit es WhatsApp gäbe, sei sie in besonderen Fällen 24 Stunden erreichbar gewesen.

Dorothée Schenk sagte: „Ich danke Dir von ganzem Herzen und werde Dich auf dieser Stelle sehr vermissen!“ Als Dankeschön erhielt Gisela Urban eine eigens gebackene „Kleine-Hände-Torte“.