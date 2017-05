Verdi-Quartett musiziert bei freiem Eintritt in der Schlosskapelle

Jülich. Die Ausstellung „Ren Rong - Dialog der Weltkulturen“ ist gerade eröffnet, da greift das renommierte Verdi-Quartett das Angebot zum Dialog auf, das der sympathische und quirlige chinesisch-deutschen Künstler mit seiner Ausstellung aussprach.

Im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Ren Rong – Dialog der Weltkulturen“ des Museums Zitadelle Jülich spielt das renommierte Verdi-Quartett drei Streichquartette aus drei Jahrhunderten – und demonstriert damit, dass jedes Kunstwerk einer gewissen Neugier bedarf, weil andernfalls die Konvention alle frischen Impulse im Keim erstickt.

Der Konzertabend beginnt am Samstag, 27. Mai um 19.30 Uhr in der Schlosskapelle mit Maddalena Sirmen (1745-1818), einer Komponistin aus Venedig, die als Geigerin und Sängerin im London des 18. Jahrhunderts große Erfolge feierte.

Darauf folgt mit Benjamin Brittens (1913-1976) drittem Streichquartett eine Hommage an die Stadt der Dogen und Kanäle, bevor sich der Abend mit dem g-moll Streichquartett von Ralph Vaughan Williams (1872-1958) rundet. In das frühe Werk des englischen Romantikers, der ein besonderes Faible fürs heimische Volkslied hatte, mischen sich Anklänge an Debussy und Ravel.

Der Kammermusik verschrieben

Das Verdi Quartett hat sich mit Herz und Seele der Kammermusik verschrieben. Für die vier Musiker gibt es keine festgefahrenen Schablonen. Selbst Werke, die sie schon viele Male gemeinsam aufgeführt haben, werden nie als endgültig betrachtet. Immer wieder ergeben sich durch neue Kombinationen atmosphärische Veränderungen, kommt es zu geistigen „Kreuzblenden“, die auch die bekanntesten Stücke des Repertoires ungewöhnlichen Belichtungen aussetzen und so stets aufs Neue überraschen.

Gegründet vor 30 Jahren von der Juilliard School Absolventin Susanne Rabenschlag (Violine) und der bei Max Rostal und Bruno Giuranna ausgebildeten Bratscherin Karin Wolf, sind heute der Franzose Matthias Ellinger an der zweiten Violine sowie der aus Ungarn stammende Zoltan Paulich als Cellist mit dabei.

Gefragt sind die Mitglieder des Quartetts auch als Lehrer: Sie unterrichten einzeln und als Gruppe an der Hochschule Mannheim (dort seit über zehn Jahren Quartet in Residence), dem Schweriner Konservatorium, der Musikakademie Kassel und bei Meisterkursen und Workshops in vielen Ländern der Welt. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.

Das Programm: Maddalena Sirmen (1745-1818): Streichquartett

Benjamin Britten (1913-1976): Streichquartett Nr. 3 op. 94 (1975)

Ralph Vaughan Williams (1872-1958): Streichquartett g Moll (1909/rev. 1921). Die Gäste sind herzlich eingeladen, in der Pause oder nach dem Konzert durch die Ausstellung im Schlossgarten zu wandeln.

