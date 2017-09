Unfall nach Überholvorgang: Polizei sucht Flüchtigen

Jülich.

Ein Audi war am Dienstagabend in Jülich so nah vor einem 46-jährigen Autofahrer eingeschert, dass dieser ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend prallte er erst gegen die rechte, dann gegen die linke Leitplanke. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.